Morre o locutor Lombardi, dono da misteriosa voz do SBT

Lombardi se foi aos 69 anos, vítima de um enfarte agudo do miocárdio, segundo o laudo médico do Dr. Fernando Antônio Rodrigues Ramos, deixando um filho, Fernando Lombardi. O velório foi marcado para as 17h30, na Câmara Municipal de Santo André, de onde sairá o cortejo fúnebre nesta quinta, 3, às 10h, até o Cemitério da Vila Pires, à Rua Miguel Couto, s/n, também na cidade do Grande ABC, onde o locutor será sepultado.

"Ele nem queria gravar hoje", contou ao Estado o assistente de palco de Silvio Santos, Roque, sobre o patrão. "A diretoria do grupo então ligou pro Silvio e falou que havia 250 pessoas (no auditório) esperando, além dos artistas convidados, e ele, em consideração ao público, acabou gravando", completou. Ainda de acordo com Roque, Silvio Santos disse ao seu auditório: "Hoje eu não viria gravar porque é um dia muito triste pra mim, mas, em respeito a vocês, estou aqui e não quero passar essa tristeza pra vocês."