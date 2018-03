MORRE O LÍDER DOS OHIO PLAYERS Leroy Bonner, líder da influente banda de funk Ohio Players, morreu domingo, aos 69 anos. A morte foi anunciada na página do Facebook de sua atual banda, a Sugarfoot's Ohio Players, mas a causa não foi divulgada. Cantor e guitarrista, Bonner era conhecido pelo apelido Sugarfoot. Formou os Ohio Players em meados dos anos 1960 e ficou famoso nas paradas de pop e r&b com hits como Love Rollercoaster, Fire, Tight Skin e Funky Worm. De 1973 a 76, o grupo emplacou sete singles no Top 40. A banda tornou-se referência em suingue e arranjos de metais e foi sampleada diversas vezes por artistas de hip-hop. / NYT