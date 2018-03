MORRE O HUMORISTA CLAYTON SILVA Morreu na terça-feira, aos 74 anos, o humorista Clayton Silva, que integrou o elenco do programa de televisão A Praça É Nossa, do SBT. A causa de sua morte, em Campinas, onde estava internado desde dezembro, foi um câncer com o qual lutava havia três anos. Clayton Silva estreou em A Praça É Nossa em 1987. No humorístico, estrelado por Carlos Alberto de Nóbrega, Clayton, que interpretava a dupla fictícia Louco e Caipura, ficou conhecido pelos bordões "Tô de olho no sinhô" e "Êta fuminho bão". Nascido em Uberlândia, o comediante também trabalhou em filmes como As Aventuras de Mário Fofoca(1982) e Pecado Horizontal (1982).