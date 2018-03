Morre o guitarrista de blues Gary Moore

O lendário guitarrista de blues Gary Moore morreu neste domingo aos 58 anos. Ele passava férias em Málaga, na Espanha.

O músico irlandês tocou nas bandas Skid Row (uma banda de blues da década de 70), Thin Lizzy e colaborou com Bob Dylan e George Harrison nos Travelling Wilburys.

Moore nasceu em Belfast, na Irlanda do Norte, e é considerado um dos grandes músicos do país.

"O estilo dele era excepcional e bonito. Não vamos ver nada igual outra vez", afirmou o músico irlandês Bob Geldof.

Gary Moore fez sucesso no mundo todo com 'Still Got the Blues for You"

Moore começou a carreira aos 16 anos, quando se mudou de Belfast para Dublim em 1969, entrando no Skid Row, cujo vocalista era Phil Lynott.

O sucesso comercial veio com a entrada na banda Thin Lizzy, com a qual gravou hits como "The Boys are Back in Town" e "Whiskey in a Jar".

No entanto, Moore estourou internacionalmente em carreira solo. Na década de 90, a música "Still got the Blues for You" se transformou em hit global.

Ao longo de sua carreira, ele gravou mais de 20 álbuns, passeando por estilos como blues, metal, rock e hard rock.

Ainda não foi divulgada a causa da morte.