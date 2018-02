Morre o guitarrista britânico Alvin Lee, da banda Ten Years After

"Com grande tristeza temos de anunciar que Alvin faleceu inesperadamente nesta manhã, após complicações imprevistas em um procedimento cirúrgico de rotina", disse a família em nota no site oficial do artista, sem informar que tipo de cirurgia foi essa.

Com Lee nos vocais e em longos solos de guitarra, a canção "I'm Going Home" apresentou a banda Ten Years Afters a audiências mais amplas, e foi incluída no documentário "Woodstock", de 1970.

Depois disso, a banda faria sucesso ainda com músicas como "Love Like a Man" (1970) e "I'd Love to Change the World" (1971).

Em 1973, Lee deixou a banda, da qual fora um dos fundadores, para seguir carreira solo. Voltou em 1988.

A Ten Years After lançou 11 álbuns de estúdio entre 1966 e 2008, e Lee teve 14 álbuns solo na carreira, até "Still on the Road to Freedom", em 2012.

(Reportagem de Eric Kelsey)