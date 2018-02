Morre o fotógrafo Jay Colton

Jay Colton sofreu enfarte no sábado durante leitura de portfólios, atividade ligada ao 6.º Paraty em Foco. Ele foi editor de fotografia da revista Time e das Agências Gamma e Sygma, além de professor do ICP de New York e Universidades de Rochester e Vermont. Colton sempre vinha ao Brasil participar de festivais de fotografia e encontros com estudantes. Foi curador do 1.º SP Photo Fest realizado em 2009 em São Paulo. Antes de ir para Paraty na semana passada, realizou com estudantes expedição fotográfica ao bairro do Bexiga. O resultado poderá ser visto a partir de 27 no Festival da Imigração Europeia, no Museu da Língua Portuguesa.