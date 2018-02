Morre o fotógrafo de cinema Mário Carneiro

Um dos fotógrafos mais importantes do cinema brasileiro, Mário Carneiro, de 77 anos, morreu na noite de domingo,2, de câncer, doença contra a qual lutava havia um ano e meio. Filho de diplomata, nascido em Paris, ele será sepultado na tarde desta segunda, 3, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. Admirador da cinemateca francesa, Mário Carneiro começou sua carreira no Cinema Novo. Além de ter atuado como diretor e montador, ele fotografou vários clássico do cinema nacional, entre os quais Arraial do Cabo, Porto das Caixas, O Padre e a Moça, Capitu e 500 Almas. Formou-se também na Faculdade Nacional de Arquitetura, em 1955. Deixou as três mulheres com quem viveu, a atual Heliana Carneiro e as ex-mulheres, Marília Carneiro e Marília Alvim.