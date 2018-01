Morre o filho da apresentadora Scheila Carvalho

O filho da apresentadora Scheila Carvalho com o músico Tony Salles, que nasceu prematuro de sete meses em 19 de novembro, morreu na madrugada desta sexta-feira, 18, em decorrência de má formação dos órgãos vitais. O pequeno Brian estava internado no Hospital Aliança, de Salvador e o enterro será realizado às 14 horas no Cemitério do Campo Santo, segundo o jornal A Tarde, de Salvador. Scheila Carvalho, que apresenta o programa Bom D+ na Record Bahia, ficou famosa como a dançarina morena do grupo de axé É o Tchan!, que fez enorme sucesso no Brasil nos anos 90. Ela passou a fazer par com a loira Carla Perez nas coreografias do grupo, após ser escolhida em um concurso nacional para substituir Débora Brasil. Foi capa da revista Playboy mais de uma vez e eleita uma das 100 mulheres mais sexy do mundo pela revista VIP. Em abril de 2007, casou-se com o cantor Tony Salles, com quem mantinha um namoro de vários anos. Ficou grávida em seguida do primeiro filho do casal. O último post no blog da apresentadora, com data de 21 de dezembro, contém uma mensagem de Natal para os fãs e um relato de Scheila sobre o 'mêsversário' de Brian, que comemorou no hospital ao lado de familiares e enfermeiras no dia 19 de dezembro, ainda esperançosa pela sua recuperação.