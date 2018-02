Morre o escultor e pintor Franz West

Com informações da EFE

O escultor e pintor austríaco Franz West morreu hoje, aos 65 anos, no Hospital Universitário de Viena, de acordo com declarações de familiares ao jornal "Kleine Zeitung".

West foi um dos artistas contemporâneos mais importantes da Áustria e suas obras são altamente valorizadas no mercado internacional.

No ano passado, ele foi homenageado na 54ª edição da Bienal de Arte de Veneza, com o Leão de Ouro, pelo conjunto de sua carreira, seus trabalhos com escultura, colagem e instalações.

Considerado um revolucionário da arte, West nasceu em 16 de fevereiro, na capital austríaca, e sua primeira formação artística foi essencialmente autodidata. Entre 1976 e 1981, estudou na Academia de Artes Plásticas da sua cidade.

À sua primeira exposição em 1970, seguiram diversas individuais e participações em mostras coletivas de todo o mundo. Também participou da Documenta de Kassel, expôs no MOMA e no DIA Center de Nova York.