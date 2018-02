Morre o escritor Senna Fernandes

O escritor Henrique de Senna Fernandes morreu anteontem, em Macau, onde nasceu, após doença prolongada. A informação foi divulgada pela família dele em um comunicado. Fernandes nasceu em 15 de outubro de 1923 e deixou pelo menos, três livros incompletos. Ele teve as obras Nam Van - Contos de Macau, Amor e Dedinhos de Pé e A Trança Feiticeira publicados no Brasil pela Gryphus Editora. Já ontem, na Espanha, foi divulgado que o escritor canário José María Miralles Sall, que morreu no ano passado, ganhou o Prêmio Nacional de Poesia, concedido pelo Ministério de Cultura espanhol, pelo seu livro Cadernos 2000-2009. / EFE