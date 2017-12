Morre o escritor Peter Matthiessen, um dos fundadores da 'Paris Review'

O escritor e naturalista Peter Matthiessen, conhecido por livros como Brincando nos Campos do Senhor, morreu no sábado, aos 86 anos, em sua casa em Nova York, informou a editora de suas obras. “Estamos honrados por tê-lo conhecido e o seu pensamento belo e selvagem”, disse Riverhead Books em um comunicado.

Matthiessen terminara recentemente o seu último romance, In Paradise (No Paraíso) e sobrevivera a uma leucemia, que dera por curada em 2013.

O papel de missionários no Amazonas brasileiro e a instabilidade que sua presença provoca, sustentam o romance Brincando nos Campos do Senhor (At Play in the Fields of the Lord), de 1961, um dos primeiros sucessos do escritor. A obra foi adaptada para cinema pelo diretor brasileiro Hector Babenco, em 1991.

Matthiessen foi um dos fundadores da revista literária The Paris Review, em 1953, que se distinguiu pela publicação de escritores como Jack Kerouac, Philip Larkin, V.S. Naipaul, Philip Roth, Italo Calvino, Samuel Beckett ou T.S. Eliot.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conhecido pelo trabalho de ficção, mas também pela literatura de viagens e pelos ensaios em defesa do meio ambiente e da justiça social, Matthiessen recebeu por duas vezes o National Book Awards dos Estados Unidos.

Nascido em 22 de maio de 1927, em Nova York, Matthiessen é autor de livros como Far Tortuga, The Snow Leopard, Lost Man’s River e Bone by Bone. A perspetiva de nativos americanos e de exploradores como Edgar Watson passam por algumas das suas obras. “Sou um escritor. Um escritor de ficção que também escreve não ficção, em nome de causas sociais e ambientais”, disse à Paris Review, em 2000.

A última obra de Peter Matthiessen chegará às livrarias americanas amanhã.