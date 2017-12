Morre o escritor norte-americano William Buckley O escritor e comentarista William F. Buckley, intelectual reverenciado por décadas no movimento conservador norte-americano, morreu nesta quarta-feira aos 82 anos, informou a revista fundada por ele, a National Review. Segundo o site da revista, ele faleceu enquanto trabalhava em seu estúdio de Stamford, Connecicut, depois de um ano doente. Buckley é autor de mais de 40 livros, incluindo o recém-publicado "Let Us Talk of Many Things: The Collected Speeches" e "Elvis in the Morning".