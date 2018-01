Morre o escritor mexicano José Emilio Pacheco

Vencedor do Prêmio Cervantes em 2009, o romancista e poeta mexicano José Emilio Pacheco morreu neste domingo (26), aos 74 anos, depois de ter sido hospitalizado no sábado, declarou sua filha, Laura Emilia Pacheco. "Ele foi tranquilo, em paz", disse a filha, acrescentando que sua morte ocorreu devido a uma parada cardíaca.

Pacheco também era ensaísta e tradutor e foi o autor dos romance Você Vai Morrer Longe (1967), O Princípio do Prazer (1972) e As Batalhas no Deserto (1981) , bem como livros de poesia Miro da Terra (1987), Last Century (2000) e Like Rain (2009).