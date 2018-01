Morre o escritor italiano Stanislao Nievo O escritor italiano Stanislao Nievo, de 78 anos, morreu na quinta-feira, em sua casa em Roma. Nascido em Milão em 1928, o autor conquistou o prêmio Campiello y Comisso pelo conto Il Prato in Fondo al Mare e em 1977 conquistou o Strega, o mais alto reconhecimento literário italiano por Le Isole del Paradiso. Atuou como jornalista e diretor de documentários. Sua estréia no mundo das letras foi com "romances de viagens", produzidos por meio de visitas durante 20 anos por todos os continentes, realizadas graças a seu trabalho como jornalista, fotógrafo e diretor de documentários de cinema e televisão. Seu funeral será realizado no próximo sábado, em Roma.