Morre o escritor infanto-juvenil Donald Sobol

Sobol escreveu vários livros de ficção e não-ficção, e era mais conhecido pelos enredos de mistério. "Graças a Donald, gerações de crianças aprenderam a ler e a resolver mistérios junto com o Enciclopédia Brown, um dos mais notáveis personagens da literatura infantil", disse Don Weisberg, presidente da Penguin Young Readers Group.

A série surgiu em 1963. Em cada livro, o menino Leroy "Enciclopédia" Brown, um inteligente detetive amador, resolve cerca de dez mistérios curtos. Esse formato inspirou outros autores e virou série de TV em 1989.

O último episódio, "Encyclopedia Brown and the Case of the Soccer Scheme", sairá em outubro. A série já foi traduzida em 12 idiomas e vendeu milhões de exemplares no mundo todo, segundo a Penguin.

O novaiorquino Sobol começou como repórter de jornal e passou a escrever histórias de mistério em 1957. Ganhou vários prêmios, inclusive o Edgar Award, por sua contribuição à ficção de mistério nos EUA.

Ele deixa esposa, três filhos e quatro netos.

(Reportagem de Christine Kearney)