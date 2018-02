Morre o escritor francês Bernard Clavel, aos 87 anos

O escritor francês Bernard Clavel, autor de inúmeras obras baseadas no realismo social, morreu nesta terça, aos 87 anos, segundo informou seu editor Albin Michael à agência France Press. Foi premiado com o Goncourt, um dos mais prestigiados prêmios literários franceses, com Les Fruits de L'Hiver (Os Frutos do Inverno, em tradução livre), em 1968.

Clavel nasceu em uma família modesta em 29 de maio de 1923, em Lons-Le-Saulnier, no leste da França. Foi aprendiz de pasteleiro antes de exercer diversos ofícios e se tornar jornalista nos anos 1950.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seu primeiro romance, L'Ouvrier de la Nuit (Trabalhador da noite, em tradução livre), publicado em 1956, marca o início de uma carreira literária de mais de uma centena de livros, contos, histórias curtas para jovens e cerca de 40 romances, entre eles várias peças de teatro, ensaios e poemas. Várias de suas obras foram adaptadas para o cinema.

Nas livrarias brasileiras é possível encontrar um de seus livros juvenis publicados em Portugal: Vitoria Nas 24 Horas De Le Mans.