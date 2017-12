Morre o escritor francês Alain Robbe-Grillet

O escritor francês Alain Robbe-Grillet, considerado um dos mestres do "nouveau roman" (novo romance), morreu nesta segunda-feira, aos 85 anos, informou a Academia Francesa. Robbe-Grillet morreu no Centro Hospitalar Universitário de Caen, no norte da França, onde foi internado durante o fim de semana por conta de uma doença cardíaca, informou representantes da diretoria do Instituto para a Memória da Edição Contemporânea (IMEC). O escritor, nascido em 18 de agosto de 1922, um dos grande teóricos e representantes deste movimento literário dos anos 50 e 60, foi eleito membro da Academia Francesa em 2005. Romancista e ensaísta, autor de dezenas de obras, também escreveu roteiros de cinema, como O Ano Passado em Marienbad, do cineasta Alain Resnais, em 1961. Nas livrarias brasileiras, só é possível encontrar dois títulos do escritor. Os Últimos Dias de Corinto (Sulina, 232 págs., R$ 30), é um romance policial com clima de aventura e paixão, se passa no sul do Brasil e envolve atividades de uma organização clandestina, um complô internacional, nazistas fugitivos, prostitutas a serviço da lei, um homem e seu duplo. O tema do duplo volta na trama de A Retomada (Record, 192 págs., R$ 35, em que o agente Henri Robin viaja pela Berlim de 1949, em ruínas. O personagem deve realizar uma missão e se depara com um duplo perfeito, uma cópia que usa bigode postiço.