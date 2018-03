Morre o escritor Elmore Leonard

Leonard escreveu 45 westerns, romances policiais e de mistério e estava trabalhando em seu 46.º livro. Muitos de seus títulos, como Irresistível Paixão, O Nome do Jogo e Be Cool - O Outro Nome do Jogo, foram levados ao cinema - o primeiro, em um filme protagonizado por Jennifer López e George Clooney em 1998. Life of Crime, baseado em The Switch, será exibido em setembro no Festival de Cinema de Toronto.

No ano passado, ele recebeu um prêmio pelo conjunto de sua obra, concedido pela National Book Foundation, que destacou seu "vibrante" trabalho literário e seu "estilo de escrita individual". (EFE)