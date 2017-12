Morre o escritor e desenhista Mario Faustinelli O escritor, roteirista e desenhista italiano Mario Faustinelli, que foi amigo do escritor também italiano Hugo Pratt, morreu ontem em Milão, no norte da Itália, segundo anunciaram hoje seus parentes. Nascido em Veneza em 1924, Faustinelli conheceu, em 1945, Gianluigi Bonelli, para quem escreveu as histórias humorísticas publicadas na revista Audace. Em 1946, tornou-se editor da revista de contos Asso Di Picche (Às de Paus), na qual estreou Hugo Pratt, criador do célebre personagem Corto Maltês. Depois, Faustinelli foi viver na Argentina, seguindo o exemplo de Hugo Pratt, e se dedicou não apenas aos contos, mas também à pintura. Quando voltou à Itália, em 1957, começou a trabalhar no Corriere dei Piccoli, um jornal para crianças, dirigido por Giovanni Mosca. O funeral de Faustinelli será realizado amanhã em Milão.