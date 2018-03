Morre o escritor e cineasta José Agrippino de Paula

Como diria Tom Zé, homem que foi enterrado vivo duas vezes, o escritor e cineasta Jose Agrippino de Paula vivia esquecido do mundo no Embu das Artes, como se tivesse morrido para os vivos. De vez em quando, lembravam-se que ele existia - sua literatura, como sua vida, nunca foi feita para reiterar uma realidade, mas para inventar outra bem distinta. O autor morreu de fato nesta quarta-feira, 4, vítima de enfarte, no retiro em que se enfiou meio que voluntariamente desde o inicio dos anos 80. Ele faria 70 anos no dia 13. Sofrendo de esquizofrenia, passou grande parte dos seus últimos dias tutelado pelo irmão e cuidado pela mãe. Quando esta morreu, em idade avançada, Agrippino ficou sozinho em sua casa, resistindo aos cuidados de saúde e higiene mais básicos. O bruxo do Embu, como o chamavam os mais chegados, mudou a face da literatura brasileira em 1967, quando publicou PanAmérica, livro que é citado na letra de Sampa, de Caetano Veloso ("PanAmérica de Áfricas utópicas no mundo do samba mais possível, novo Quilombo de Zumbi"). Misturando personagens da emergente cultura pop americana, como John Wayne, Marilyn Monroe, o jogador Joe Di Maggio, Andy Warhol, numa espécie de comentário alegórico sobre a sociedade de consumo e a eficiência de seus signos. Com Jorge Mautner, fundou o movimento filosófico Kaos, e influenciou bastante a Tropicália e seus protagonistas mais conhecidos, Caetano Veloso e Gilberto Gil. José Agrippino de Paula vivenciou os conteúdos da vida no final do século passado com tanta frieza e tanta paixão que talvez não haja no mundo nenhuma obra literária contemporânea de seu PanAmérica que lhe possa fazer face. O livro soa, e já soava em 1967, como se fosse a Ilíada na voz de Max Cavalera", escreveu Caetano Veloso. Como diretor, fez filmes que dialogaram com as vanguardas que explodiriam mais tarde, como Hitler Terceiro Mundo. A primeira vez que Agrippino renasceu em vida foi em 1988, quando o Museu da Imagem e do Som organizou uma retrospectiva de sua obra e reeditou PanAmérica. Ha poucas semanas, Sergio Pinto de Almeida, o editor que tomou para si a responsabilidade de reeditar sua obra (recolocou no mercado tanto Panamerica (Papagaio Editora, 2001) quanto o assombroso livro de estréia do autor, Lugar Público), anunciou que acaba de vender os direitos do clássico PanAmérica para uma edição francesa, Édition Leo Scheer, com lançamento previsto para 2008. A editora Papagaio vai reeditar toda a sua obra, e anuncia o próximo texto: Nações Unidas, peça de teatro inédita e escrita nos anos 60. A segunda vez que Agrippino ressuscitou foi em 2005, quando a psicanalista Miriam Chnaidermann encontrou, na feira de antiguidades da Benedito Calixto, uma câmera super-8 igual às que Agrippino usou nos anos 1970. O escritor sempre dizia aos seus interlocutores, que o procuravam no Embu, que voltaria a filmar se tivesse uma daquelas câmeras. Miriam e seus colaboradores compraram o material e investiram no projeto de tentar trazer Agrippino de volta a atividade criativa. Enquanto tentavam, faziam seu próprio filme, documentando a tentativa e o mundo de Agrippino no curta Passeios no Recanto Silvestre, sucesso no festival É Tudo Verdade. Se a maior prova da consistência e frescor da obra literária é o numero de discípulos. Agrippino marcou sua época. Muita gente seguiu as picadas que ele abriu no meio da mata. No Rio de Janeiro, um desses discípulos desponta com forca total nesses meados da primeira década dos anos 2000: o garoto Botika, autor de Uma Autobiografia de Lucas Frizzo.