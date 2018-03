Morre o escritor britânico Arthur C. Clarke

O escritor britânico de ficção científica Arthur C. Clarke, autor do conto que deu origem ao filme 2001: Uma Odisséia no Espaço, morreu nesta terça-feira, aos 90 anos. Segundo um assessor, Sir Arthur C. Clarke morreu devido a problemas cardiorrespiratórios. Ele estava em sua casa, no Sri Lanka, onde vivia desde 1956. Durante sua carreira, Clarke publicou mais de cem livros, que venderam milhões de cópias. Em 1968, seu conto A Sentinela foi transformado no filme 2001: Uma Odisséia no Espaço, dirigido por Stanley Kubrick. As descrições vívidas e detalhadas de naves espaciais e supercomputadores nos livros de Clarke conquistaram milhões de leitores ao redor do mundo. Na década de 40, Clarke afirmou que o homem chegaria à lua no ano 2000, uma idéia considerada absurda na época. Muitos creditam ao escritor o mérito de dar uma face mais humana e prática à ficção científica. Nascido em Somerset, Clarke era filho de um fazendeiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu na Royal Air Force (a Força Aérea Real britânica) em um então projeto ultra-secreto de desenvolvimento de radares. "Ele estava à frente de seu tempo de tantas maneiras", disse o astrônomo britânico Sir Patrick Moore, amigo de Clarke desde a adolescência. "Um grande escritor de ficção científica, um ótimo cientista, um grande profeta e um amigo muito querido. Estou muito, muito triste com a sua partida." Depois do fracasso de seu casamento, em 1956, Clarke foi morar no Sri Lanka (então chamado Ceilão), onde desenvolveu interesse por mergulho. Em 1998, ele enfrentou acusações de abuso de crianças, das quais foi inocentado posteriormente. No entanto, seu estilo de vida pouco convencional continuou a provocar reações de espanto. Nos últimos anos, Clarke vivia confinado a uma cadeira de rodas em decorrência da síndrome pós-pólio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.