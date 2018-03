MORRE O DIRETOR SERGIU NICOLAESCU Sergiu Nicolaescu, um prolífico e popular diretor romeno, conhecido por seus filmes épicos, morreu ontem, em Bucareste, aos 82 anos. De acordo com o hospital em que estava internado, Nicolaescu morreu em decorrência de complicações no coração e no pulmão após passar por uma cirurgia. Nicolaescu abandonou a política em dezembro: ele era senador pelo partido social democrata desde 1992. Como cineasta, fez mais de 50 filmes ao longo da vida e, a despeito da carreira política, continuou a dirigir filmes como Expresso do Oriente, de 2004. Em 1979, ele filmou Michael, the Brave, título que é considerado um clássico do cinema da Romênia. / AP