Morre o diretor Liviu Ciulei O diretor de cinema e teatro romeno Liviu Ciulei morreu anteontem, aos 88 anos, em um hospital em Munique, cidade em que vivia na Alemanha. A informação foi confirmada ontem pelo ator e conterrâneo de Ciulei, Ion Caramitru. A causa da morte não foi divulgada. Com uma carreira de mais de cinco décadas no cinema e no teatro, Ciulei foi referência para toda uma geração de artistas na Romênia, tendo conquistado, em 1965, a Palma de Ouro, no Festival de Cinema de Cannes, com o filme The Forest of the Hanged. Ele atuou em mais de vinte produções, como ator ou diretor, além de dar aulas em universidades americanas. / AP