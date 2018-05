Morre o diretor Leonard Stern O diretor, escritor e produtor Leonard Stern, conhecido por programas de televisão como The Honeymooners, Agente 86 e McMillan and Wife, morreu na última terça-feira, aos 87 anos. Segundo a imprensa local, ele estava internado no centro médico Cedars-Sinaiteve, em Los Angeles, e faleceu em decorrência de complicações cardíacas. Nascido em Nova York, Stern começou a ganhar fama nos Estados Unidos ao escrever The Honeymooners, para o comediante Jackie Gleason, além dos clássicos da década de 1950 The Phil Silvers Show e The Steve Allen Show. Ao longo de sua carreira, Stern ganhou três prêmios Emmy e dois Globos de Ouro.