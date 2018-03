Morre o diretor do filme ´As Coisas Simples da Vida´

O cineasta taiwanês Edward Yang, premiado em Cannes em 2000 pela direção de As Coisas Simples da Vida (Yi Yi) morreu na sexta-feira, aos 59 anos, por complicações decorrentes de câncer de colo, contra o qual lutava havia sete anos. Nascido em Shangai em 1947, o diretor tinha cidadania americana, estava em sua casa em Beverly Hills no momento da morte e mantinha segredo sobre sua doença. Outros filmes dirigidos por ele foram Taipei Story (1985), A Brighter Summer Day (1991) e A Confucian Confusion (1994). Há dois anos, Yang disse em Cannes que estava trabalhando num filme de animação cujo personagem principal é baseado no ator Jackie Chan.