Morre o diretor de teatro Lloyd Richards, aos 80 anos O diretor de teatro Lloyd Richards, que recebeu um prêmio Tony em 1987 por "Fences", morreu na quinta-feira, num hospital de Nova York, informaram na sexta-feira fontes do Centro Teatral O´Neill. Richards, de 80 anos, ficou famoso por seu trabalho na obra "A Raisin in the Sun", sobre uma família negra que foge de Chicago em busca de uma vida melhor. "Um diretor negro dirigindo a obra de uma autora negra (Lorena Hansberry) foi algo histórico para o teatro americano", lembrou o portal da internet "Playbill.com". Richards, nascido em Toronto (Canadá), mas foi criado em Detroit Ele influenciou outros escritores que dedicaram seu trabalho à luta pela comunidade negra.