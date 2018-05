Morre o criador de HQ Gene Colan O desenhista Gene Colan, responsável pela criação de histórias em quadrinhos importantes como Demolidor, Homem de Ferro, Doutor Estranho, A Tumba do Drácula, Mulher Maravilha e Batman, morreu anteontem, aos 84 anos, nos Estados Unidos. De acordo com o site oficial do desenhista, ele sofria de problemas crônicos no fígado, coração e câncer. O último trabalho de Colan foi a arte Captain America 601, publicada no Brasil em abril do ano passado. Também em 2010, o desenhista ganhou o prêmio Eisner na categoria melhor história fechada. Recentemente, ele havia feito participações em edições comemorativas da Marvel.