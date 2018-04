Morre o criador da 'Roda da Fortuna', Merv Griffin

Merv Griffin, o ex-apresentador de um programa de entrevistas que se tornou um milionário de Hollywood investindo no mercado imobiliário e criando shows populares de televisão como Jeopardy e Wheel of Fortune (Roda da Fortuna) morreu de câncer da próstata aos 82 anos, uma porta-voz informou no domingo, 12. O primeiro sucesso de Griffin veio com a música de 1950 I''ve Got a Lovely Bunch of Coconuts. Ele passou 23 anos comandando o programa de entrevistas com seu nome. Por anos, foi a atração de maior sucesso da TV norte-americana. No auge de sua carreira, ele era proprietário de 17 hotéis, de acordo com a revista Rolling Stone, assim como casinos em Atlantic City, Nova Jersey e Bahamas. Amigos e parceiros comerciais descrevem Griffin como um homem de negócios habilidoso cuja fortuna chegou a um valor estimado de US$ 1 bilhão. Outros programas de televisão criados por ele ainda são populares hoje. No início dos anos de 1960, ele inventou o conceito de Jeopardy, um programa em que os participantes recebem uma resposta e têm que adivinhar a pergunta. Ele também compôs a música tocada durante o jogo. Griffin disse que demorou cerca de 30 minutos para compô-la e estimou ter ganhado mais de 80 milhões de dólares em royalties com ela.