Morre o compositor Robert Sherman Morreu o compositor norte-americano Robert Sherman (foto), autor de canções dos filmes de Walt Disney, como Supercalifragilisticexpialidocious, de Mary Poppins. Ele tinha 86 anos. Ao lado de seu irmão Richard, Robert Sherman criou alguns dos temas mais memoráveis da Disney. Em Mary Poppins, ele também compôs outras músicas que permanecem na memória coletiva de milhares de pessoas, como Chim Chim Cher-ee e Feed the Birds. Ambas interpretadas por Julie Andrews. A notícia de sua morte causou comoção no Twitter. Sua trajetória como letrista e compositor incluem canções de filmes infantis como A Menina e o Porquinho e O Ursinho Pooh. Na Broadway, ele assinou musicais como Over Here!, em 1974, e Chitty Chitty Bang Bang, em meados anos 2000. Ao longo de sua carreira, o músico norte-americano mereceu vários prêmios. Entre eles, o Oscar de melhor canção original por Chim Chim Cher-ee, em 1964, e de melhor trilha sonora por Mary Poppins. No mesmo ano, também venceu o Grammy. Em 1976, ele e seu irmão mereceram lugar na Calçada da Fama. Em 2008, os irmãos Sherman foram homenageados pela Casa Branca e receberam a medalha nacional de honra. / EFE