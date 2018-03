MORRE O CINEASTA MICHAEL WINNER O cineasta britânico Michael Winner, diretor dos filmes Os Que Chegam com a Noite, com Marlon Brando, e O Justiceiro da Noite, estrelado por Charles Bronson, morreu em Londres, aos 77 anos, segundo afirmou ontem sua mulher, Geraldine Lynton-Edwards. Winner, também conhecido como crítico gastronômico no Reino Unido, sofria de doença hepática há tempos e planejava, inclusive, cometer suicídio assistido na Suíça. O cineasta começou sua carreira como subdiretor da BBC. Em 50 anos de trabalho, dirigiu, na maioria, comédias e obras de terror. Estreou em Hollywood em 1971 com o filme Mato em Nome da Lei. / EFE