Morre o cartunista Johnny Hart, criador da HQ <i>A.C.</i> Johnny Hart, o criador da história em quadrinho A.C., morreu aos 76 anos, vítima de infarto, no sábado, 7, em Nova York. Segundo sua esposa, o artista "faleceu enquanto desenhava". Hart começou a desenhar quadrinhos enquanto estava na Força Aérea norte-americana, onde permaneceu até 1954. Depois, junto com Brant Parker, idealizou a série de histórias em quadrinhos O Mago de Id (The Wizard of Id, em português). Sua criação mais famosa, no entanto, foi o desenho de um homem das cavernas que fazia irônicas deduções sobre a vida contemporânea, personagem que marcou época nos Estados Unidos. Em 1958, as tirinhas B.C. (traduzidas para A.C., no Brasil) chegaram a aparecer em 1, 3 mil publicações. O personagem pré-histórico provocou polêmica quando, em coincidência com a conversão de Hart ao cristianismo, suas agudas observações adquiriram também conotações religiosas. Segundo conta a esposa de Hart, o artista "morreu enquanto desenhava" no escritório de sua casa em Nova York.