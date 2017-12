Morre o cantor Marvin Junior, membro do Dells e coautor do hit Oh, What a Night O cantor Marvin Junior, membro do grupo de doo wop e r&b Dells, morreu aos 77 anos, na quarta-feira, em sua casa em Harvey, Illinois. De acordo com o New York Times, a morte foi causada por problemas cardíacos. Apelidado de "Garganta de Ferro" por David Ruffin, dos Temptations, Junior Marvin foi coautor de Oh, What a Night, canção que rendeu ao Dells o primeiro lugar nas paradas americanas, em 1969. O cantor ajudou na formação do grupo, no início dos anos 50. Era dono de uma voz massiva e versátil, que não perdeu a força ao longo de seus 57 anos de carreira. Após o sucesso de Oh, What a Night, o Dells emplacou outros hits, como Stay in My Corner e I Touched a Dream.