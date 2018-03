Morre o cantor João Mineiro, que fazia dupla com Marciano O cantor João Sant'Ângelo, que adotou o nome artístico João Mineiro (foto) e fazia dupla sertaneja com Marciano, morreu na noite de sábado, em Jundiaí (SP), aos 76 anos, ao sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele tinha diabete e foi vítima de complicações por causa de uma infecção na vesícula. Em mais de 40 anos de carreira musical, ficou conhecido na dupla João Mineiro e Marciano, iniciada na década de 1970, mas nos últimos anos estava trabalhando ao lado de outro cantor sertanejo, Mariano. Pode-se destacar como sucessos de sua trajetória canções como Ainda Ontem Chorei de Saudade e Viola Está Chorando, incluídas nos mais de 20 milhões de discos vendidos em sua carreira. O sucesso de João Mineiro e Marciano foi tão grande, que eles apresentaram, na década de 1980, um programa matinal no SBT com o nome da dupla. Separaram-se em 1993. João Sant'Ângelo, natural de Andradas, Minas Gerais, ainda, é pai da cantora Celina Sant'Ângelo, que formou a dupla sertaneja As Marcianas, nos anos 80, com a amiga Adriana.