Morre o cantor Gerry Rafferty O cantor Gerry Rafferty morreu ontem aos 63 anos. Escocês, o compositor responsável por canções como Baker Street e Stuck in The Middle with You teve a morte confirmada pelo seu agente Paul Charles. Ele não declarou, contudo, como ou onde Rafferty teria morrido. Comentou apenas que a morte do artista ocorreu após um longo período de doença. O hit de Rafferty, Baker Street foi reconhecido internacionalmente pelo seu solo de saxofone e chegou a ser a segunda música mais tocada nos EUA. Nos últimos anos, ele ocupou mais espaço na imprensa pelos seus excessos com o álcool e pelo tratamento para insuficiência hepática ao qual se submeteu. / AP