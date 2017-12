Morre o cantor e compositor Luiz Fabiano

Luiz Fabiano fez grande sucesso no final da década de 1960 e início da década de 1970 com as canções "Meu bem, ao menos Telefone" e "Quando Anoitecer". Como compositor, destaque para a canção "Você Me Pediu", gravada por Roberto Carlos no ano de 1968.

O cantor chamava-se na verdade Jayr Rodrigues. Paulista da cidade de Tupã, interior do estado, iniciou sua carreira em 1966, participou do II Festival da Música Popular Brasileira da TV Excelsior, quando trocou o sobrenome Rodrigues por Campos tendo em vista que já existia um Jair Rodrigues no meio artístico.

No começo de sua carreira foi crooner da orquestra de Silvio Mazzuca. Em 1967, Tony Campello lhe deu a chance de fazer um Compacto Simples na gravadora Odeon com as músicas "Não adianta brigar" e "25 horas por dia", foi a partir daí que adotou o nome artístico de Luiz Fabiano.