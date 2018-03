Morre o cantor de jazz britânico George Melly

George Melly, uma das figuras mais conhecidas do jazz no Reino Unido, morreu nesta quinta-feira, 5, aos 80 anos de idade, após uma longa doença, informou sua viúva, Diana. Melly sofria de câncer de pulmão, mas se negava a receber tratamento. Ele se apresentou até junho, quando deu seu último show, no Club 100 de Londres. "Ele nasceu em Liverpool, em 1926, e durante 60 anos foi um artista aclamado, popular e muito querido", disse nesta quinta Diana. Melly também foi cantor de blues, crítico de cinema e televisão para o jornal britânico The Observer entre os anos 1965 e 1973, e dava aulas de História da Arte. Depois da Segunda Guerra Mundial, Melly entrou para o mundo do jazz com a banda Magnolia Jazz, de Mick Mulligan, quando o estilo era muito popular no Reino Unido. Deixou a música nos anos 60 para se dedicar à crítica cinematográfica. Pai de três filhos, retornou ao jazz nos anos 70 com a banda Feetwarmers, de John Chilton, na qual ficou até 2003.