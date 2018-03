Morre o cantor de 'Cabeleira de Zezé' O cantor e compositor carioca Jorge Goulart, primeiro intérprete de A Voz do Morro, de Zé Kéti, e que escreveu e emprestou sua voz para marchinhas de carnaval como Cabeleira do Zezé, pela qual ficou conhecido, morreu no sábado, aos 86 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado no Hospital Samaritano, no Rio, e foi enterrado anteontem na cidade. Seu nome original era Jorge Neves Bastos. O músico foi um dos principais nomes da Era do Rádio na década de 1950. Lançou discos desde 1945 e também foi puxador de escolas de samba como Império Serrano, Imperatriz Leopoldinense e Unidos de Vila Isabel.