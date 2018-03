O cantor James T. Ellis, que ficou famoso na era da disco, nos anos 70, pelo refrão "Burn, baby, burn!", morreu anteontem na cidade de Rock Hill, nos EUA, aos 74 anos. Líder do grupo The Trammps, "Jimmy" Ellis estava internado em um asilo para idosos. A causa de sua morte não foi informada. O The Trammps lançou em 1976 o álbum Disco Inferno, título da canção que contém o conhecido refrão do grupo. A música tornou-se ainda um hit ao ser incluída no filme Embalos de Sábado à Noite, de 1977, cuja trilha sonora venceu o Grammy de 78 de melhor álbum. Disco Inferno alcançou, ainda, o 11.º lugar na lista dos cem melhores da Billboard. / AP