MORRE O CANTOR BOBBY ROGERS Membro fundador do grupo The Miracles e colaborador de Smokey Robinson, o cantor e compositor Bobby Rogers morreu na manhã de domingo aos 73 anos, nos subúrbios de Detroit, onde vivia. Segundo Allen Rawls, membro da direção do Motown Museum, Rogers estava doente há alguns anos, mas a causa da morte não foi divulgada. O artista formou o grupo The Miracles em 1956, ao lado de Claudette Rogers, Pete Moore, Ronnie White e Robinson. Entre seus sucessos estão I Second that Emotion e The Tears of a Clown - Rogers também escreveu para o grupo The Temptations. Desde o ano passado, ele faz parte do Hall da Fama do Rock. / AP