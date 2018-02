Morre o cantor Andy Williams O cantor americano Andy Williams morreu na noite de terça-feira por complicações causadas por um câncer na bexiga. Ele tinha 84 anos e ficou famoso na década de 1960 pela interpretação do sucesso Moon River, que fez parte da trilha sonora do filme Bonequinha de Luxo (1961). O cantor lutava havia um ano contra a doença e morreu em casa, no Estado americano do Missouri. / REUTERS