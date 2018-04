Morre o britânico Peter Yates, diretor de Bullitt e John e Mary O britânico Peter Yates sempre foi lembrado como um diretor de ação - seu nome é mais associado a Bullitt, eletrizante filme de perseguição com Steve McQueen, do que a O Fiel Camareiro, intimista revelação dos bastidores do teatro. Ele não filmava para o cinema desde 1999, ano da produção de Adoráveis Fantasmas, e, no domingo, morreu em Londres, aos 81 anos, em decorrência de uma doença, informou sua família, sem entrar em detalhes.