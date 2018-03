Morre o bailarino Alexander Grant O bailarino britânico Alexander Grant, que integrou o Royal Ballet em Nova York, morreu no dia 30, em Londres. Sua morte, devido a pneumonia e infecções, foi confirmada por Jean-Pierre Gasquet, companheiro de longa data do dançarino. Figura de destaque internacional, Grant ficou conhecido por papéis que realizou em encenações do Royal Ballet, como a de O Lago dos Cisnes em 1969, com interpretação que o consagrou como "um dos grandes bailarinos de nossos tempo", afirmou o crítico do The New York Times na época. Também em sua trajetória, foi diretor artístico do National Ballet do Canadá, entre 1976 e 1983. / NYT