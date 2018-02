Morre o ator Richard Lynch Morreu aos 76 anos o ator Richard Lynch, astro de histórias de terror nos anos 80 e 90, ficções científicas e filmes B. Com o rosto marcado por cicatrizes, o ator nascido em Nova York em 1936 emprestou seu talento a dezenas de vilões em longas como Halloween, de Rob Zombie, e Espantalho (1973). Seu corpo foi encontrado por uma amiga, que foi à sua casa na Califórnia, por não ter notícias suas por vários dias. Encontrou a porta aberta e Lynch deitado no chão da cozinha. Nenhuma investigação ainda foi aberta sobre sua morte e seu corpo foi enviado diretamente a uma funerária. Seu último filme, The Lords of Salem, deve ser lançado no fim do ano. / AP