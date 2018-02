Morre o ator Richard Dawson O ator e apresentador britânico Richard Dawson, que ganhou notabilidade com o programa de televisão Family Feud, morreu sábado, aos 79 anos, em decorrência das complicações provocadas por um câncer de esôfago. Ele apresentou o Family Feud entre 1976 e 1985. Nesse período, ficou conhecido como "ladrão de beijos", já que costumava beijar todas as mulheres que participavam do show. No Brasil, a atração chegou a merecer uma versão comandada por Silvio Santos e batizada como Jogo das Famílias. Ao longo de sua carreira, Dawson também participou de programas populares, como Hogan's Heroes (Guerra, Sombra e Água Fresca). / AP