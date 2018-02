Morre o ator Ricardo Montalbán aos 88 anos

O ator nascido no México, Ricardo Montalbán, morreu nesta quarta, 14, aos 88 anos. Ele alcançou o estrelato primeiro em musicais da rede de televisão MGM e depois como o misterioso senhor Roarke na série de TV A Ilha da Fantasia. Montalbán morreu em sua casa em Los Angeles, disse o presidente do conselho municipal Eric Garcetti, em cujo distrito vivia Montalbán. A causa de sua morte não foi divulgada. Montalbán já era um astro do cinema mexicano quando a MGM o convidou a trabalhar em Hollywood em 1946. Foi selecionado para protagonizar o filme Festa com Esther Williams, e também atuou ao lado da bela campeã de natação em On an Island With You e A Filha de Netuno, de 1949. A geração seguinte conheceu Montalbán como o ligeiramente misterioso senhor Roarke, que se vestia sempre de branco e presidia um centro turístico em uma ilha onde os visitantes podiam realizar os sonhos de toda sua vida. A série A Ilha da Fantasia foi exibida entre 1978 e 1984 mantendo altos índices de audiência. Em uma entrevista de 1978 Montalbán analisou o sucesso da série: "O atrativo é a ideia de conseguir o inalcançável e aprender com isso. Uma vez que alguém realiza uma fantasia e ela se torna realidade, essa realidade não é mais tão emocionante como a fantasia", disse o ator. "Através das fantasias as pessoas aprendem a apreciar sua própria realidade".