Morre o ator Pierre Mondy Conhecido por papéis cômicos no cinema e na televisão, o ator e também diretor francês Pierre Mondy morreu sábado, em Paris, aos 87 anos, vítima de um linfoma, segundo informou um amigo à emissora de rádio France Info. Mondy tornou-se famoso pela representação que fez de Napoleão Bonaparte no filme A Batalha de Austerlitz, dirigido por Abel Gance em 1960. Ele começou a carreira em 1949, no longa Rendez-Vous de Juillet, de Jacques Becker, e, nos anos 1970, ficou muito conhecido como o sargento-chefe Chaudard, na trilogia A Sétima Companhia. A ministra da Cultura da França, Aurélie Filipetti, lamentou sua morte. / EFE