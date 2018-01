Morre o ator Nicol Williamson O ator escocês de TV e cinema Nicol Williamson morreu em Amsterdã, na Holanda, aos 73 anos, pouco antes do Natal, mas somente ontem o filho do ator, Luke, divulgou a notícia. Famoso pelo papel do mago Merlin no longa de John Booman Excalibur, ele lutava havia dois anos contra um câncer, conforme disse seu filho ao jornal britânico The Daily Telegraph. Williamson estava sem filmar desde 1997, quando participou do longa Spawn, o Soldado do Inferno, de Mark Dippé, e vivia em relativa pobreza. Talentoso, chegou a ser elogiado pelo dramaturgo Samuel Beckett e a ser definido como "maior ator desde Marlon Brando". / AP