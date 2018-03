Morre o ator Marcos Plonka Conhecido por seu papel como o personagem judeu Samuel Blaustein do programa A Escolinha do Professor Raimundo, da TV Globo, na década de 1990, o ator Marcos Plonka (foto) morreu anteontem, aos 71 anos, vítima de enfarte. Ele foi enterrado ontem pela manhã no Cemitério Israelita de Embu das Artes, em São Paulo. Plonka, descendente de poloneses, iniciou sua carreira na década de 1960, na extinta TV Tupi. Entre seus trabalhos mais recentes está a participação, este ano, no programa Escolinha do Gugu, na Rede Record.