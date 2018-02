Morre o ator Manuel Alexandre

O ator espanhol Manuel Alexandre Abarca morreu ontem em Madri, aos 92 anos. A informação foi divulgada por fontes ligadas à família do artista. Ele sofria de câncer e estava havia vários dias internado no Hospital San Camilo, com estado de saúde deteriorado. Manuel Alexandre trabalhou em mais de 300 filmes, como Welcome, Mr. Marshall, Calle Mayor e Amanece Que No Es Poco, em peças de teatro e séries de televisão. Nascido na capital espanhola em 11 de novembro de 1917, ele estreou nos palcos em 1945. Em 2002, o ator recebeu a Medalha do Mérito das Belas Artes. Sua última atuação no cinema foi em Campamento Flipy (2010), de Rafa Parbus. / EFE