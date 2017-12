Morre o ator Irving São Paulo em hospital do Rio Morreu nesta quinta-feira, no Hospital Copa D´Or, o Rio de Janeiro, o ator Irving São Paulo, de 41 anos. Segundo informações do hospital, ele estava internado desde o dia 31 de julho e morreu de falência múltipla dos órgãos, em decorrência de uma pancreatite necrohemorrágica. O ator chegou ao hospital em estado muito grave e faleceu hoje, por volta do meio-dia, segundo a assessoria do hospital. Nascido em Feira de Santana, na Bahia, em 26 de outubro de 1964, José Irving Santana São Paulo era filho do cineasta Olney São Paulo e irmão do também ator Ilya São Paulo. Ele começou a carreira aos seis anos. Seu pai foi perseguido pela ditadura porque exilados brasileiros que estiveram em Cuba no início da ditadura militar, e exibiram seus filmes lá. Mesmo assim, Irving e seu irmão, Ilya, sempre trabalharam em cinema, teatro e televisão. Recentemente o ator foi visto na reprise da novela "A Viagem", no Vale à Pena Ver de Novo, exibido às tardes na Rede Globo. Irving São Paulo participou ainda, sempre em papéis coadjuvantes, das novelas da TV Globo "Final Feliz" (1982), "Champagne" (1983), "Bebê a Bordo" (1988), "Torre de Babel" (1998), "O Sexo dos Anjos" (1990, "A Muralha" (2000) e "Estrela-Guia" (2001). Sua última participação foi na minissérie "Um Só Coração" (2004). O enterro será às 11 horas, no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul.